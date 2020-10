Inter-Milan, social scatenati: “Peggiore operazione della storia!”

Il primo tempo del derby tra Inter e Milan si chiude sul 2-1 per i rossoneri: doppietta di Ibrahimovic, con Kolarov bersagliato dai social

Primo tempo ricco di emozioni a ‘San Siro’ tra Inter e Milan. I rossoneri sono avanti 2-1 grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic, alla quale ha risposto la rete di Romelu Lukaku. Lo svedese mattatore della prima frazione di gara, prima ribadendo un calcio di rigore inizialmente respinto da Handanovic, poi raccogliendo il bel cross di Leao. In entrambe le occasioni, qualche colpa sulla coscienza ce l’ha anche Aleksandar Kolarov.

Inter-Milan, Kolarov distrutto dai social: “Un ragazzino starebbe fuori per mesi”

Il serbo arrivato dalla Roma in estate prima commette il fallo da rigore su Ibra, poi è in ritardo nella chiusura. Due episodi che ovviamente non sono sfuggiti ai social, infuriati con la società per aver preso il serbo lasciando andare Godin: “È probabilmente la peggior operazione di mercato degli ultimi anni“. E ancora i complimenti ironici al club: “Bell’idea regalare Godin al Cagliari per prendere Kolarov, bravi”. Errore da matita blu sul rigore per il Milan, i tifosi sono lapidari: “Prenderlo per fargli fare il centrale è un’idiozia. Se un bambino o un giovane fa quegli errori non vede il campo per mesi e mesi“.