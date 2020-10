Inter-Milan, Ibrahimovic risponde a Lukaku: svedese scatenato | FOTO

Zlatan Ibrahimovic torna protagonista sui social, rispondendo un anno dopo a Lukaku. Ecco il tweet dello svedese dopo il successo nel derby

Zlatan Ibrahimovic è il vero protagonista di queste ore. Il centravanti svedese, dopo due settimane in quarantena per via della positività al coronavirus, è tornato in tempo per giocare il derby e per vincerlo. Il bomber ha dominato segnando la doppietta che ha permesso al Milan di vincere contro l’Inter. I rossoneri non esultavano, ormai da diverso tempo, e l’anno scorso il protagonista del derby era stato Romelu Lukaku. Il centravanti belga si era così ‘proclamato’ re di Milano.

Ibra, dopo la vittoria che ha permesso ai rossoneri di mantenere la testa della classifica, non ha tardato a dare una risposta all’ex Manchester United, sempre attraverso i social: “Milano non ha mai avuto re, ha un Dio”

Milano never had a king, they have a GOD pic.twitter.com/LmQxt0XnwG — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 18, 2020

