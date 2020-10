Calciomercato Milan, missione rinnovi: i big da blindare

Calciomercato Milan, rossoneri in spolvero dopo la vittoria con l’Inter: Pioli ora va aiutato con i rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibra

Il Milan si ritrova solo in vetta alla classifica e a punteggio pieno dopo la vittoria contro l’Inter nel derby. Momento magico per i rossoneri, con la squadra di Pioli che appare inarrestabile. Ma ora è anche il momento di fare quadrato e di aiutare il tecnico a mantenere un’ossatura forte. In ballo i rinnovi di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic di cui ha già parlato ieri Maldini. Rinnovi non semplici, con ‘Tuttosport’ che fa il punto della situazione: il portiere parte da un ingaggio da 6 milioni a stagione e non sarà semplice trovare una quadra con il suo agente, Mino Raiola. Elevate anche le richieste del turco, che attualmente guadagna 2,5 milioni l’anno e chiede il doppio, vale a dire 5 milioni. Più facile, quando sarà il momento, appare trovare un’intesa con Ibrahimovic per un altro anno, ma lì dipenderà dalle condizioni del giocatore.

