Calciomercato Juventus e Inter, Griezmann ha deciso

Antoine Griezmann è in rotta con il Barcellona e l’addio è sempre più probabile: accostato a Inter e Juventus, il francese ha deciso

Ancora una prestazione opaca per Antoine Griezmann. L’attaccante francese è stato schierato titolare contro il Getafe ma non si è reso mai pericoloso. L’ex Atletico Madrid chiude così una settimana che lo ha visto protagonista di un botta e risposta a distanza con Koeman sulla posizione in campo. Per lui l’addio al Barcellona sembra più vicino e già a gennaio l’attaccante potrebbe accettare l’addio. Lo spiega ‘todofichajes.com’, secondo cui Griezmann si sarebbe deciso ad ascoltare offerte già nel mercato invernale.

Inoltre, pur non escludendo altre piste (anche Inter e Juventus potrebbero farci un pensierino), la sua preferenza cadrebbe sul Psg. A Parigi, il calciatore sarebbe convinto di poter tornare ai livelli dell’Atletico, archiviando la (fino a questo punto) amara esperienza al Barcellona. Con i blaugrana l’amore non è mai sbocciato ed ora l’addio è più vicino.