Il botta e risposta tra Griezmann e Koeman aprono una possibilità di addio al Barcellona: per Juventus e Inter possibile occasione

“Deschamps sa dove farmi giocare”. “Dove schierarlo lo decido io”. Tra Antoine Griezmann e Ronald Koeman sono volate scintille negli ultimi giorni. Il francese è tornato al gol in Nazionale e ne ha approfittato per levarsi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del tecnico del Barcellona. Dal canto suo l’olandese ha risposto subito in conferenza: “Tutti possono esprimere la propria opinione, ma dove gioca lo decido io. Scelgo in base a ciò che serve alla squadra. Non possono esserci dieci giocatori nella stessa posizione”.

Parole che alimentano un fronte polemico che potrebbe portare ad una separazione nel prossimo futuro. Griezmann potrebbe così rivelarsi anche un’occasione per Inter e Juventus: le due italiane potrebbe fare un tentaativo per un prestito con diritto di riscatto.

Ci sarebbe però da risolvere il problema ingaggio: il francese, infatti, attualmente guadagna circa 18 milioni di euro a stagione, con contratto a salire fino a toccare i 23 milioni di euro nel 2022-2023.