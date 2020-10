Il Barcellona si arrende per il sogno Lautaro Martinez dall’Inter e prova a chiudere per Depay in vista della finestra di gennaio

Il Barcellona accantona il ‘sogno’ Lautaro Martinez e si butta a capofitto su Memphis Depay. Eì l’attaccante olandese il grande obiettivo di Koeman per la finestra invernale del mercato per rinforzare l’attacco dei blaugrana. L’attuale gioiello del Lione è un pupillo dell’ex Ct dell’Olanda e spinge per portarlo in Catalogna già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Inter, triangolo di mercato | Via Lautaro Martinez, erede top

Inter, il Barcellona molla Lautaro: colpo Depay

Il Barça dopo aver fallito l’assalto nella finestra estiva ci riproverà a gennaio, con il club spagnolo – scrive il quotidiano ‘Sport’ – che avrebbe trovato un accordo per il trasferimento al fianco di Messi di Depay. L’olandese si libererà a parametro zero la prossima estate, con il Barcellona in pressing sul Lione e fiducioso nel portare al termine l’operazione ad un prezzo ragionevole. Inoltre, i catalani puntano sulla volontà dello stesso Depay di cambiare maglia e accettare l’offerta del Barça e di Koeman. E le cessioni di Braithwaite e Dembele (il francese è nei radar della Juventus) favorirebbero l’arrivo del nazionale orange. Fallita l’offensiva per Lautaro Martinez, a lungo inseguito nei mesi scorsi, il Barcellona è pronto a voltare pagina e chiudere per Depay per cambiare volto in attacco dopo il tormentato addio di Suarez.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Barcellona, salta Depay: resta Dembele