Inter, triangolo di mercato | Via Lautaro Martinez, erede top

Il valzer di attaccanti coinvolgerà anche il calciomercato Inter in estate. Pronto un nuovo assalto a Lautaro Martinez: sostituto a costo zero

Lautaro Martinez è sempre nei pensieri del Barcellona. Da quasi un anno, ormai, il club blaugrana è sulle tracce del centravanti argentino dell’Inter. La crisi economica che ha fatto seguito alla pandemia ha impedito ai catalani di pagare la clausola di rescissione da 111 milioni di euro per strapparlo ai nerazzurri e valida dall’1 al 7 luglio, né sono riusciti a chiudere l’operazione con degli scambi. E le prospettive future non lasciano presagire che il Barça possa sborsare gli almeno 90 milioni chiesti dal gruppo Suning. Ma secondo quanto riportato dal ‘The Guardian’, in soccorso starebbe arrivando l’ex Pep Guardiola, pronto a fare una grossa offerta per Antoine Griezmann. Soldi che verrebbero reinvestiti proprio su Lautaro. E l’Inter? Sempre secondo il tabloid britannico, i nerazzurri chiuderebbero il triangolo andando a prendere Sergio Aguero (da svincolato) dal Manchester City.

