Calciomercato Inter, ‘ansia’ Marotta | Irrompe il PSG

Dopo l’ennesima rottura con Lampard, l’Inter continua il pressing su Kanté: dalla Spagna rivelano però che il PSG è forte sul centrocampista

Il grande obiettivo, sfumato, dell’Inter nell’ultima sessione di calciomercato è stato N’Golo Kanté. Il francese è considerato il perfetto prototipo del centrocampista per Antonio Conte che, dopo averlo allenato con il Chelsea, se ne è perdutamente innamorato. Le richieste del club londinese, però, sono state considerate eccessive ed inaccessibili dalla dirigenza nerazzurra. Ora, dopo l’ennesimo scontro con Lampard, l’ex Leicester sembra più lontano che mai dai ‘Blues’: il rischio per l’Inter, adesso, arriva dalla Francia.

Calciomercato Inter, concorrenza per Kanté | Ora c’è anche il PSG

Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.com’, anche il PSG avrebbe rotto gli indugi per Kanté e sembra essersi convinto ad affondare il colpo con il Chelsea. Il centrocampista della nazionale transalpina, con cui ha vinto il Mondiale di Russia, è considerato il partner ideale da affiancare a Marco Verratti. Per questo motivo, Leonardo potrebbe tentare di mettere le mani su Kanté già nel mercato di gennaio. Una brutta notizia per l’Inter che, invece, potrebbe non essere in grado di esaudire le richieste del Chelsea nella finestra invernale. Il maratoneta del centrocampo, dopo 5 anni in Premier League, potrebbe fare ritorno nel campionato francese. Dopo i primi contatti fra il PSG ed il club londinese, la richiesta per la cessione di Kanté sembra essere di 90 milioni di euro.

