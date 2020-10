Calciomercato Inter, nuova rottura con Lampard | Conte ci riprova

Dalla Francia riportano di una nuova rottura fra Lampard e Kanté: l’Inter pronta a fare un tentativo già a gennaio per il centrocampista

La priorità di Antonio Conte nel mercato che si è appena concluso è stata quella di irrobustire il centrocampo nerazzurro con giocatori più muscolari. Il tecnico salentino ha scelto giocatori di grande gamba, sia sugli esterni che in mezzo al campo. E così sono arrivati nuovi innesti come Hakimi e Vidal. Il primo obiettivo per il centrocampo dell’Inter, però, era N’Golo Kanté: le richieste del Chelsea, però, sono state considerate troppo esose dalla dirigenza meneghina. L’ambizione di Conte di avere ancora a disposizione il centrocampista francese potrebbe avere di nuovo il vento nelle proprie vele: dalla Francia riportano di un’ulteriore rottura fra Kanté e Lampard.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Calciomercato Inter, speranza per Kanté | Nuovo scontro con Lampard

L’Inter torna a sognare in N’Golo Kanté: come rivelato da ‘Le Parisien’, il francese avrebbe avuto un nuovo scontro con Lampard. Questa volta a far scattare la scintilla fra i due sarebbe stata la decisione del tecnico dei ‘Blues’ di non concedere il permesso di un giorno a Kanté per recarsi al matrimonio di un amico. La volontà del giocatore sembra essere sempre di più quella di abbandonare il Chelsea il prima possibile ed ecco che i nerazzurri potrebbero tornare alla carica già nel mercato di gennaio. La speranza di Antonio Conte di consegnare nuovamente le chiavi del proprio centrocampo all’ex Leicester rimane ancora viva.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Barcellona ko | Offerta stellare per Lautaro

Serie A, si fa strada la ‘bolla’: la proposta contro il rischio contagio

Italia Under 21, UFFICIALE: svelati due positivi al coronavirus