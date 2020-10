Lautaro Martinez continua a far gola alle big d’Europa. Sulle tracce del centravanti dell’Inter ci sarebbe anche il Bayern Monaco

Tre gol in altrettante gare in questo avvio di campionato. Lautaro Martinez continua ad essere un cecchino quasi infallibile e attirare l’interesse dei top team europei sul mercato. Se la corte del Barcelona sembra essersi raffreddata, adesso a premere per il ‘Toro’ sarebbero in particolare Manchester City e Bayern Monaco. Guardiola ha individuato nell’argentino l’erede del connazionale Aguero e spingerebbe per il suo arrivo in Premier la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez più lontano: la frenata

Inter, c’è il Bayern su Lautaro: offerta da 90 milioni

Ai ‘Citizens’ – scrive la testata ‘Don Balon’ – si sarebbero aggiunti adesso anche i campioni d’Europa del Bayern Monaco. Lautaro piace alla dirigenza dei bavaresi, che cercano una spalla all’altezza di Lewandowski e un profilo per far rifiatare lo stesso goleador polacco che va per i 33 anni. Rummenigge avrebbe in serbo un’offerta da 90 milioni di euro per l’attaccante albiceleste, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2023. Lautaro Martinez ha una clausola da 111 milioni di euro e l’Inter nei mesi scorsi ha rifiutato tutti gli assalti del Barcellona, tra cash e contropartite, per il suo gioiello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, i due motivi per cui Lautaro non andrà al Barcellona!