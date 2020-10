Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro Martinez più lontano: la frenata

Calciomercato Inter, il futuro di Lautaro Martinez torna in bilico: l’attaccante respinge la proposta di rinnovo

Al termine di una lunghissima sessione di trattative, l’Inter ha trattenuto Lautaro Martinez, resistendo agli assalti del Barcellona, mai entrati però davvero nel vivo. Adesso, tuttavia, il club nerazzurro tratta per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino, per cercare di blindarlo. Una trattativa, tuttavia, che si fa in salita. Secondo il portale iberico ‘Todofichajes’, infatti, sarebbe stata rispedita al mittente l’offerta di rinnovo presentata a Beto Yaque, agente del giocatore. Nonostante il gradimento sulla durata del contratto proposto, fino al 2025, l’entità dell’ingaggio finora non convincerebbe Lautaro. Messi sul piatto 5 milioni di euro a stagione, che tuttavia non sarebbero sufficienti per il momento per la fumata bianca. In particolare, Lautaro non sarebbe soddisfatto del fatto che, con una proposta del genere, non rientrerebbe nei primi tre giocatori più pagati della rosa. Per accettare il rinnovo, il giocatore e il suo entourage chiederebbero un innalzamento dell’offerta a 7 milioni. Inter che, per ora, non appare tuttavia intenzionata a cedere.

