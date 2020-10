Ter Stegen prossimo al rinnovo con il Barcellona. Il portiere tedesco avrebbe rifiutato le avances di Juventus e Inter

Sarebbe solo questione di tempo il rinnovo di ter Stegen con il Barcellona. Nonostante qualche frenata e incomprensione, sembra che tutto volga positivamente per la firma sul nuovo contratto con la formazione blaugrana del portiere tedesco, attualmente in scadenza nel giugno 2022. Mancherebbe solo qualche dettaglio per definire l’accordo per altre tre stagioni, con la situazione del classe ’92 che aveva attratto più di qualche corteggiatrice in giro per l’Europa.

Calciomercato, ter Stegen chiude a Juventus e Inter: c’è il rinnovo

Erano infatti tante le big in agguato per ter Stegen senza la fumata bianca tra l’estremo difensore e il Barça per il rinnovo contrattuale. Oltre Bayern Monaco e Chelsea, anche Inter e Juventus guardavano con attenzione agli scenari sul futuro del nazionale teutonico. Secondo la testata ‘Don Balon’, ter Stegen avrebbe rifiutato la corte dei nerazzurri e dei campioni d’Italia oltre alle sirene provenienti da Premier e Bundesliga. Cristiano Ronaldo spingeva per l’arrivo a Torino del tedesco nonostante la coppia formata da Szczesny e Buffon, mentre l’Inter aveva individuato nell’ex Schalke 04 l’erede ideale di capitan Handanovic. Niente da fare però per le due grandi d’Italia, vista la volontà di ter Stegen di restare al Barcellona e di preferire la Liga all’approdo in Serie A.

