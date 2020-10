Calciomercato Inter, Bartomeu spinge per il rinnovo | Tentativo di Marotta

Il Barcellona sta lavorando per il rinnovo di Ter Stegen, ma l’Inter avrebbe offerto al portiere l’eredità di Handanovic fra un anno

Fra le protagoniste del mercato che si è appena concluso, l’Inter si candida ad essere protagonista anche in campionato. Il lavoro di Marotta per il futuro è già iniziato e la programmazione per i prossimi movimenti in entrata ed in uscita sta assumendo un ruolo importante. L’ad nerazzurro, in particolare, sembra essere preoccupato dall’età che avanza di Samir Handanovic: uno dei profili graditi dai nerazzurri per ereditare i guantoni dal portiere sloveno è Marc-André ter Stegen. Come rivelato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, il tedesco sembra essere vicino al rinnovo con il Barcellona.

Calciomercato Inter, Ter Stegen vicino al rinnovo | Marotta ci prova

Nonostante dalla Catalogna filtri ottimismo riguardo al rinnovo di ter Stegen, con un accordo che dovrebbe legarlo al Barcellona fino al 2025, l’Inter non molla la presa. Secondo ‘Mundo Deportivo’, infatti, i nerazzurri avrebbe chiesto al portiere tedesco di aspettare un altro anno per poi ereditare il posto di Samir Handanovic. Un tentativo in extremis di Marotta, che sembra avere grande stima del portiere blaugrana e vorrebbe riuscire a convincerlo a non rinnovare con il club catalano. Al momento, comunque, il Barcellona rimane positivo riguardo all’intesa per il prolungamento del contratto. Oltre ai nerazzurri, anche Juventus e Chelsea avrebbero mostrato un interesse in passato per Ter Stegen

