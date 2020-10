Calciomercato Inter, nuovo assalto a Kante | Cash e contropartita

Nel calciomercato di gennaio l’Inter tornerà all’assalto di N’Golo Kante. Per il mediano del Chelsea, sogno di Conte, possibile proposta comprensiva di una contropartita tecnica

A gennaio l’Intet tornerà all’assalto di Kante, che a quanto pare ha ‘rotto’ con Lampard dopo che il tecnico gli ha negato il permesso per andare al matrimonio di un amico. In Francia hanno affondato il coltello nella piaga dicendo che ora nel transalpino si è rafforzato il desiderio di ricongiungersi con Conte, che lo ‘sogna’ da mesi, nella Milano nerazzurra.

La rottura con il tecnico dei ‘Blues’ potrebbe forse ‘agevolare’ Marotta e Ausilio in sede di trattativa con la società di Abramovich, non intenzionata a disfarsi del mediano se non di fronte a una proposta da 60-70 milioni di euro. Nel calciomercato cosiddetto ‘di riparazione’, l’Inter potrebbe mettere sul piatto il cartellino di un big non più intoccabile, nello specifico uno tra Skriniar e Brozovic oltre a 18 milioni di euro cash, aggiungendoci magari qualche bonus. Lo slovacco e il croato hanno una valutazione di 40-45 milioni, con l’aggiunta di 18 milioni la proposta complessiva per Kante si aggirerebbe sui 60 milioni di euro. Non poco di questi tempi e per un calciatore senz’altro migliore al mondo nel suo ruolo ma che a marzo 2021 compierà 30 anni, con uno stipendio netto di circa 10-11 milioni di euro.

