Juventus e Bayern Monaco sarebbero pronte a fiondarsi su Christian Eriksen dell’Inter: ecco il prezzo dei nerazzurri

Christian Eriksen non ha ancora conquistato il posto da titolare e lo spazio che tutti si attendevano da lui una volta arrivato all’Inter, ma il suo enorme talento continua a tenerlo nelle liste dei più grandi club europei. Non è un mistero, infatti, che il Real Madrid di Florentino Perez lo abbia cercato a lungo, ma oltre i blancos ci sarebbero ancora diverse quadre interessate alle sue prestazioni.

Secondo gli spagnoli di ‘Don Balon’, infatti, il Bayern Monaco avrebbe fatto un sondaggio per il danese e starebbe valutando il suo acquisto nel mercato di gennaio. Oltre ai bavaresi, anche la Juventus starebbe analizzando la sua situazione con interesse, ma difficilmente i nerazzurri rinforzerebbero una loro rivale diretta con un giocatore di questo valore. Per privarsene, in ogni caso, l’Inter non ha intenzione di far sconti: 70 milioni di euro è il prezzo imposto dal club per l’ex calciatore del Tottenham.

