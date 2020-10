Calciomercato Inter, l’agente di Lautaro | “È irrispettoso!”

Rolando Zarate, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del futuro dell’attaccante dell’Inter

Durante la trasmissione “TT Sports”, in onda su ‘Radio Trend Topic‘, l’agente di Lautaro Martinez ha parlato del futuro del suo assistito. Ha tenuto banco per tutta l’estate la trattativa con il Barcellona, poi non concretizzata per via – anche – della crisi dovuta al Covid-19. “Non è corretto parlare del Barça, Lautaro è un giocatore dell’Inter”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Una risposta piuttosto diretta e Zarate ha specificato anche le proprie ragioni: “L’Inter è il club che gli ha aperto le porte in Europa. Adesso sta molto bene coi nerazzurri”. Insomma, l’agente del 23enne ha messo le cose in chiaro e l’argentino, dopo esser stato nel mirino del Barcellona, potrebbe ora rinnovare con l’Inter.

