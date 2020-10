Big già proiettate anche ai possibili colpi di gennaio. Ecco i nomi più caldi in sede di calciomercato

Archiviata l'anomala sessione estiva di calciomercato posticipata a settembre e ottobre, i dirigenti delle big di Serie A e non solo continuano a lavorare sottotraccia sui prossimi colpi di gennaio. L'attenzione delle società è ora spostata sulle possibili occasioni provenienti dai calciatori attualmente svincolati, e ancora senza squadra, e quelli in scadenza di contratto nel 2021. Da Donnarumma e Milik ad Alaba, ecco i cinque nomi più caldi in vista di gennaio.

Calciomercato Serie A, da Donnarumma e Milik a Mandzukic | Big alla finestra

Uno dei principali nomi destinati a far parlare in sede di mercato nei prossimi mesi è sicuramente quello di Gigio Donnarumma. Il portiere classe 1999 è in scadenza di contratto nel giugno 2021 e non ha ancora rinnovato con il Milan. I discorsi tra Mino Raiola, agente del giocatore, e la dirigenza rossonera sono al momento in stand-by e nonostante filtri ottimismo, Maldini e Gazidis sono chiamati a risolvere la questione nel più breve tempo possibile. La Juventus, infatti, resta alla finestra e continua ad osservare con grande attenzione la situazione legata al futuro dell’estremo difensore. Il forte legame che Donnarumma ha con il Milan non lascia pensare ad un addio a parametro zero, ma nel calciomercato può succedere di tutto. Sono insomma mesi decisivi per il futuro del 21enne.

Diverso invece il discorso per Milik, ormai separato in casa nel Napoli e sicuro partente a gennaio o nella peggiore delle ipotesi nel prossimo giugno. Anche l’attaccante polacco, infatti, è in scadenza nel 2021 e dipenderà ancora una volta dalla posizione del club azzurro, già piuttosto rigido nella sessione appena conclusa. Come anticipato da Calciomercato.it, l’ex Ajax rappresenta un’importante occasione a parametro zero ed è seguito da Juventus, PSG, Bayern Monaco, Manchester City e United, senza dimenticare la Fiorentina ed il Tottenham di Mourinho, che hanno già cercato il giocatore. Occhi puntati anche sull’occasione Mario Mandzukic, ancora svincolato e senza squadra, che fa gola a diversi club di Serie A.

Calciomercato | Alaba e Aguero: occasioni anche dall’estero

Un altro big che ha attirato su di sé le attenzioni dei maggiori top club europei è David Alaba. Il contratto che attualmente lega il difensore austriaco al Bayern Monaco scadrà nel 2021 e la trattativa tra le parti sembra piuttosto complicata. Il 28enne, infatti, starebbe chiedendo cifre importanti, non ancora condivise dal club bavarese. Juventus e Inter, così come altre big europee del calibro di Barcellona e Manchester City, sono così alla finestra per il forte difensore. Staremo a vedere.

Infine, nelle ultime ore è spuntata con forza la pista Aguero per l’Inter: anche il 32enne attaccante del Manchester City è in scadenza di contratto nel 2021 e fa gola alla società nerazzurra qualora si dovesse tornare a parlare dell’eventuale successione di Lautaro Martinez. Marotta starebbe studiando il colpo a parametro zero. Attenzione dunque anche alla pista Aguero in casa Inter. Da Donnarumma e Milik all’argentino ed Alaba: si profilano insomma mesi piuttosto caldi in vista della prossima sessione invernale di calciomercato.

