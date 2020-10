Juventus, buone notizie per Pirlo: Dybala disponibile per il Crotone

Arrivano buone notizie per la Juventus e per l’allenatore Andrea Pirlo: Paulo Dybala sarà disponibile per il match contro il Crotone

La mancata partenza per la Bolivia (dove domani sera scenderà in campo la sua Argentina) di Paulo Dybala, aveva fatto scattare l’allarme nel mondo Juventus. L’attaccante, in questo 2020, ha dovuto già fare i conti con il Covid-19 e un fastidioso infortunio muscolare alla coscia: rinunciare nuovamente al suo talento sarebbe stata una pessima notizia per mister Pirlo. Un’infezione intestinale e qualche linea di febbre avevano spinto lo staff dell’Alibceleste a risparmiargli il viaggio verso La Paz, ma secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la ‘Joya’ è già in netta ripresa. Domani il bianconero sarà in Bolivia (principalmente per motivi logistici, ormai improbabile il suo impiego nella gara) e mercoledì tornerà a Torino come previsto. Nessun problema fisico, quindi, per Dybala, che riprenderà gli allenamenti e potrà regolarmente scendere in campo, se Pirlo vorrà, nel match tra la ‘Vecchia Signora’ e il Crotone di sabato sera.

