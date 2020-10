Juventus, niente nazionale per Dybala: il motivo

Comunicato della federazione argentina su Paulo Dybala che non si recherà in Bolivia con la selezione albiceleste. Ecco il motivo

Ancora stop per Paulo Dybala che non sembra aver smaltito gli ultimi problemi gastrointestinali che lo avevano escluso dal match della sua Argentina con l’Ecuador. La stessa federazione albiceleste ha specificato che l’attaccante della Juventus non ci sarà in Bolivia: “Il giocatore Paulo Dybala non si recherà in Bolivia con la nazionale in quanto non è idoneo all’attività sportiva. Continuerà a recuperare per smaltire i recenti problemi intestinali”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

