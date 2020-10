Calciomercato, il Real Madrid cerca il dopo Zidane: c’è la Juventus

Il Real Madrid va a caccia dell’allenatore che prenderà il posto di Zinedine Zidane e per il francese c’è la Juventus: i dettagli

Zidane-Juventus, ci risiamo. L’allenatore del Real Madrid potrebbe essere il futuro tecnico del bianconero nel 2022, stando a quanto riportato da ‘donbalon.com’. Florentino Perez starebbe già cercando il sostituto per la panchina dei blancos: Raul non convince il presidente merengues che pensa a due allenatori stranieri. Il primo è Julian Nagelsmann, giovane allenatore del Lipsia, che di recente ha dichiarato di voler allenare il Real Madrid in futuro. L’altro è Mauricio Pochettino che da tempo è accostato al Real e potrebbe tornare nella Liga dopo l’esperienza all’Espanyol.

I due nomi sono in cima alle preferenze di Florentino Perez per il 2022 quando Zidane vedrà scadere il suo contratto. Per il tecnico francese – riferisce il portale spagnolo – le possibilità sono due: la Juventus, società nella quale ha giocato e alla quale è stato accostato spesso anche in passato, e la Nazionale francese.