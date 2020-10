Calciomercato Juventus, dalla Spagna: accordo per Alaba

La Juventus avrebbe battuto la concorrenza di club di Premier League e Liga per David Alaba. Dalla Spagna sono certi, dalla prossima estate sarà un giocatore bianconero

La Juventus è pronta a mettere a segno un grande colpo a parametro zero. I bianconeri – secondo quanto riportano in Spagna – avrebbero messo le mani su David Alaba. Il difensore austriaco ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Contratto, con il Bayern Monaco, che il calciatore non pare intenzionato a rinnovare.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

Un’occasione da cogliere al volo per tutte le big del calcio europeo: anche l‘Inter è stata accostata ad Alaba così come Psg e Real Madrid ma alla fine dovrebbe spuntarla, come detto, la Juventus. Stando a quanto riporta ‘TodoFichajes.com’, il calciatore avrebbe, infatti, già raggiunto un accordo con il club bianconero per un suo approdo a costo zero a Torino la prossima estate.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, il Real Madrid cerca il dopo Zidane: c’è la Juventus

Calciomercato Juventus, l’arma per arrivare ad Aouar