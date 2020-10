Calciomercato Juventus, l’arma per arrivare ad Aouar

Corteggiato dalla Juventus, nel mirino anche del Psg, Aouar potrebbe approdare in bianconero: l’arma di Paratici per convincere Lione e calciatore

Houssem Aouar sempre nel mirino della Juventus. Il trequartista del Lione è stato tutta l’estate in lista di sbarco. Accostato ai bianconeri, seguito anche dal Paris Saint-Germain e Arsenal, il 22enne è alla fine rimasto nel club transalpino per un’altra stagione in Ligue 1. Il futuro però pare essere segnato e per il franco-algerino la Juventus potrebbe dire la sua.

In particolare Paratici vuole sfruttare l’affare De Sciglio a suo favore. Come riferisce ‘TuttoSport’, il terzino destro potrà convincere Aouar ad accettare la corte juventina. Poi toccherà alla dirigenza trovare l’accordo con il Lione e in questo senso ancora una volta potrebbe tornare in gioco De Sciglio. In questo caso il laterale italiano, arrivato in prestito in Francia, potrebbe essere inserito come pedina di scambio per abbassare le pretese per presidente Aulas, non certo economico quando si tratta di cedere i suoi pezzi pregiati.