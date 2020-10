Calciomercato Juventus, svolta Pogba: ha già un accordo

Dalla Spagna rivelano come Pogba, che a giugno andrà in scadenza con lo United, avrebbe già un accordo con il Real: Juventus anticipata

Una delle più grandi suggestioni di mercato della Juventus è il ritorno di Paul Pogba. Il periodo trascorso dal centrocampista francese in bianconero è stato il migliore della propria carriera ed anche la società piemontese non ha più trovato un giocatore con le sue caratteristiche. Attualmente, il contratto che lega il classe ’93 al Manchester United andrà in scadenza il 30 giugno del 2021: un’eventualità che farebbe molto gola alla Juventus. Andrea Pirlo riaccoglierebbe volentieri Pogba in bianconero, anche se questa volta non lo avrebbe come compagno di centrocampo, ma come un’importante risorsa per il proprio organico. Dalla Spagna, però, rivelano come il francese avrebbe già un accordo per il futuro.

Calciomercato Juventus, sfugge Pogba | Ha un accordo col Real

Secondo quanto raccontato da ‘todofichajes.com’, Paul Pogba avrebbe già un accordo con il Real Madrid per la prossima stagione: il centrocampista arriverebbe in Spagna a parametro zero. Il sogno della Juventus di raggiungere nuovamente il francese, in scadenza con il Manchester United, potrebbe infrangersi presto. Le dichiarazioni d’amore di Pogba nei confronti delle ‘Merengues’, dal ritiro della nazionale transalpina, potrebbero essere state solamente il preludio di un legame destinato a realizzarsi.

