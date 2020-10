Polonia-Italia, le probabili formazioni: staffetta in attacco per Mancini

Questa sera alle 20.45 l’Italia sfida la Polonia, le probabili formazioni: Mancini sembra intenzionato a cambiare l’attacco azzurro

Prosegue il cammino in Nations League dell’Italia, che questa sera allo ‘Stadion Energa’ di Danzica sfiderà la Polonia. Una partita che negli ultimi anni ha riservato grandi emozioni e che, anche questa volta, si preannuncia molto intrigante. Le scelte di Roberto Mancini per la gara potrebbero prestare il fianco a temi interessanti: a cominciare dalla sfida in attacco fra Ciro Immobile e Roberto Lewandowski, che nella scorsa stagione è stato il duello che ha caratterizzato la corsa alla Scarpa d’Oro. Ecco le probabili formazioni di Polonia-Italia.

Polonia-Italia, le probabili formazioni

Roberto Mancini coglierà l’occasione per un ulteriore rimpasto nell’undici azzurro, facendo ruotare i giocatori di una Nazionale che appare sempre più qualitativa. In particolare, in attacco dovrebbe essere il momento di Immobile e di due protagonisti dell’ultimo mercato: Moise Kean e Federico Chiesa. Anche in difesa potrebbero tornare fra i titolari la coppia di centrali formata da Bonucci e Chiellini: ecco le probabili scelte del CT dell’Italia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI POLONIA-ITALIA:

POLONIA (4-4-1-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Klich; Lewandowski.

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Chiesa.

