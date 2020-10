Inter, UFFICIALE: un altro giocatore positivo al coronavirus

Inter, il comunicato ufficiale del club nerazzurro: un altro giocatore risulta positivo al coronavirus

Nuovo caso di positività al coronavirus in casa Inter. Il club nerazzurro ha appena reso noto, con un comunicato ufficiale, che in seguito ai tamponi effettuati ieri ad Appiano Gentile anche Ashley Young è risultato positivo. Il giocatore è già in quarantena presso la propria abitazione, come fa sapere il club. Il caso dell’esterno inglese fa seguito alle precedenti positività, emerse nei giorni scorsi, di Nainggolan, Gagliardini, Skriniar, Radu e Bastoni. Altra brutta notizia per il tecnico Antonio Conte, in vista del derby contro il Milan del prossimo weekend. La lista di indisponibili inizia ad allungarsi.

📄 | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che Ashley Young è risultato positivo al Covid-19 👉 https://t.co/QkYiKaO9lt #FCIM — Inter (@Inter) October 11, 2020

