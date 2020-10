Juventus, UFFICIALE: Cristiano Ronaldo positivo al Coronavirus!

Anche Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19. L’annuncio ufficiale della Federazione portoghese

Il Coronavirus colpisce anche Cristiano Ronaldo. La Federazione portoghese ha appena annunciato la positività al Covid-19 dell’attaccante della Juventus, che salterà la sfida di Nations League contro la Svezia. Il 35enne, si legge nella nota, è asintomatico e già in isolamento. Tutti gli altri componenti della Nazionale portoghese sono invece risultati negativi e scenderanno regolarmente in campo domani. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Pesantissima tegola, dunque, anche per Andrea Pirlo, che perde così il cinque volte Pallone d’Oro per diverse partite. Ulteriori aggiornamenti sono attesi a partire dai prossimi giorni.

