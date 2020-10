Il bollettino di lunedì 12 ottobre diramato dal Ministero della Salute

Nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore in calo, ma in realtà continua a salire la curva dei contagi. Sono infatti 4619 i nuovi positivi (5456 ieri), ma a fronte di 85442 tamponi effettuati rispetto ai 104658 di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 452, 32 in più nelle ultime 24 ore. Si registrano 39 nuovi decessi, mentre i guariti sono 891. Infine, i ricoverati con sintomi sono 4821 (+302), 77491 le persone in isolamento domiciliare (+3.355).

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Coronavirus, Conte: “Forse DPCM già stasera. Escluderei nuovo lockdown”

Italia Under 21, UFFICIALE: svelati i tre positivi al Coronavirus