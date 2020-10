Cristiano Ronaldo positivo: ecco le partite che dovrebbe saltare!

Watch this video on YouTube

La notizia della positività di Cristiano Ronaldo ha scosso il mondo del calcio. Tegola per la Juventus in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League

Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19. La notizia di ieri ha scosso il mondo del calcio e non solo, con il fuoriclasse della Juventus che ha contratto il virus nel ritiro della sua Nazionale alla vigilia della sfida di Nations League contro la Svezia. CR7 è asintomatico e sta bene, con la notizia che è stata accolta con “grande stupore” in Portogallo come affermato dal giornalista di ‘O Jogo’ Bruno Fernandes, intervenuto alla tv di Calciomercato.it. Ronaldo non sarà utilizzabile per diverse partite con la Juve e Pirlo potrebbe fare a meno del suo campione anche per la super sfida di Champions League contro il Barcellona del 28 ottobre.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT – Ronaldo positivo, caos Nations League: vale la pena giocarla?

VIDEO CM.IT – Calciomercato, torna Spalletti: il futuro dell’ex Inter