Ronaldo positivo al coronavirus. Il portoghese fa tremare la Juventus in vista dei prossimi impegni: dal campionato alla Champions, ecco quali partite salterà

Cristiano Ronaldo è risultato positivo al coronavirus durante il ritiro con la nazionale portoghese e ovviamente salterà la sfida contro contro la Svezia del compagno di squadra di club Kulusevski. Non solo, il campione bianconero salterà almeno due impegni anche con la Juventus: la trasferta a Crotone di sabato e l’esordio in Champions League contro gli ucraini della Dinamo Kiev previsto il 20 ottobre. Questo perché, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il periodo di quarantena previsto in Portogallo, dove Ronaldo trascorrerà il suo isolamento, è di 14 giorni.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ronaldo positivo al Covid-19: la reazione dei media stranieri

Il nuovo Dpcm emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, invece, prevede una quarantena di soli 10 giorni con un solo tampone sufficiente ad accertare la negatività. Per cui CR7 potrebbe anche valutare un rientro in Italia anticipato qualora il primo test avesse esito negativo in Portogallo, ma solo dopo che saranno trascorse 72 ore dal controllo.

Juventus, ritorno Ronaldo: obiettivo Barcellona

Di conseguenza, anche la sfida interna contro l’Hellas Verona prevista il 25 ottobre potrebbe essere a rischio per lui, ma la vera incognita che preoccuperebbe Pirlo è certamente il big match col Barcellona previsto a Torino il 28 ottobre. Il protocollo Uefa infatti risulta più stringente rispetto a quello del campionato, dato che un giocatore risultato positivo al Covid deve essere dichiarato guarito, e quindi risultare negativo, una settimana prima della data dell’incontro. Questo perché a quel punto occorre inviare la documentazione all’Uefa Protocol Advisory Panel la documentazione che attesti il tutto e ottenere l’ok. Comincia dunque il conto alla rovescia in attesa di sapere se il duello contro Messi per Ronaldo si farà.

Intanto il quotidiano ‘Record’ conferma le indiscrezioni uscite ieri sera sul possibile ritorno a Torino di CR7 già nella giornata di oggi e in merito si attendono comunicazioni da parte della Juventus sulle tempistiche.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Cristiano Ronaldo positivo | Retroscena Chiellini: “Ecco cosa faceva”

Juventus, UFFICIALE: altro positivo, il comunicato