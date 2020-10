Juventus, dal Portogallo: “Cristiano Ronaldo oggi in Italia!”

Notizia a sorpresa dal Portogallo: secondo i media lusitani, Cristiano Ronaldo, positivo al covid, oggi farà ritorno in Italia

Cristiano Ronaldo potrebbe inaspettatamente tornare a Torino già questa mattina. A lanciare la notizia, i portoghesi di ‘Correio da Manhã TV’, secondo i quali l’attaccante della Juventus, risultato oggi positivo al covid-19, ha deciso di trascorrere l’isolamento in Italia, in modo da essere subito disponibile e agli ordini di Pirlo una volta negativizzato il virus.

L’ex madridista, asintomatico e in buono stato di salute (e, secondo le notizie portoghesi, con una bassa carica virale), potrebbe usufrire dei suoi mezzi privati (jet compreso) per far rientro in Piemonte, ma bisognerà ovviamente attendere l’ok delle autorità lusitane.

Una volta tornato nel Bel Paese, Ronaldo dovrà completare i 10 giorni di quarantena e attendere un solo tampone negativo prima di poter tornare a lavorare col resto del gruppo. L’obiettivo del giocatore, ovviamente, è essere disponibile per il match di Champions League contro il Barcellona del suo miglior ‘nemico’, Leo Messi.

