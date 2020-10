Juventus, Ronaldo positivo: Barcellona a rischio, le partite in cui mancherà

Cristiano Ronaldo positivo al Corovinavirus complica i piani della Juventus: diverse le partite in cui mancherà il portoghese, a rischio anche per il Barcellona

Il coronavirus si abbatte anche sulla Juventus e su Cristiano Ronaldo. Il portoghese è risultato positivo al Covid-19, come annunciato dalla Federcalcio portoghese, e salterà il match della Nazionale con la Svezia ma anche diverse partite con i bianconeri. Si parte sabato con Crotone-Juventus e si prosegue con il debutto in Champions di martedì 20 contro la Dinamo Kiev. Da qui in poi tutto dipenderà dall’evolvesi della situazione. A rischio ci sono però anche la gara di campionato contro il Verona del 25 ottobre e soprattutto la super sfida contro il Barcellona di Lionel Messi, in programma tre giorni dopo.

L’incertezza ovviamente la fa da padrona in questo caso: il calciatore dovrà restare in isolamento per 10 giorni, poi in caso di guarigione potrà riunirsi ai compagni di squadra. Altrimenti dovrà attendere il tampone (ora ne basterà uno solo) negativo.