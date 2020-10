La Juventus ha messo nel mirino Camavinga, ma il Real Madrid sarebbe in vantaggio nella corsa al baby centrocampista francese

Tutti pazzi per Eduardo Camavinga. Il talento francese è sul taccuino delle grandi d’Europa e all’esordio in nazionale è subito andato a segno diventando il secondo marcatore più giovane della selezione campione del mondo a neanche 18 anni. Il gioiello classe 2002 del Rennes è sulla via per diventare uno dei migliori nel suo ruolo a livello mondiale e le big sono pronte a farsi la guerra per accaparrarsi il suo cartellino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta Camavinga | “Ha scelto”

Juventus, accordo Real per Camavinga

Tra queste c’è anche la Juventus, che oltre a restare alla finestra per un eventuale ritorno a Torino di Pogba studia la strategia migliore per pianificare l’assalto al più giovane connazionale. La strada però sembrerebbe tutta in salita nonostante l’apertura del presidente del Rennes, con il Real Madrid che sarebbe al momento in pole per il giovanissimo calciatore. Durante la trasmissione ‘El Chiringuito Tv, il giornalista Inda ha infatti svelato di un accordo tra il sodalizio merengue e Camavinga per la prossima estate. Adesso Florentino Perez dovrà comunque trovare l’intesa con il Rennes, con il prezzo del baby francese che sarebbe già schizzato vicino ai 100 milioni di euro. Ostacolo Real per la Juve nella corsa a Camavinga…

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | Bernardeschi fa saltare tutto