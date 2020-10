Juventus vicinissima all’acquisto di un grande talento francese negli ultimi giorni dello scorso calciomercato estivo. Bernardeschi ha mandato a monte l’operazione

Non solo Chiesa, alla fine dello scorso calciomercato la Juventus sarebbe stata a un passo dal piazzare un altro importante acquisto per il presente e per il futuro. Parliamo di Houssem Aouar, talentuoso centrocampista francese di 22 anni in forza al Lione e per mesi accostato con insistenza al club bianconero oltre che a diversi top club stranieri, Arsenal e Real Madrid su tutti. Stando a ‘France Football’, il club presieduto da Andrea Agnelli aveva trovato o è stato a un passo dal trovare un accordo con i transalpini sulla base di 50 milioni di euro più il prestito di un esubero, nella fattispecie di Federico Bernardeschi.

L’operazione non è proseguita, non è andata in porto perché il classe ’94 di Carrara si è rifiutato di trasferirsi in Ligue 1, come invece ha fatto il suo compagno De Sciglio, passando in prestito proprio nella squadra di Aulas allenata dall’ex giallorosso Rudi Garcia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, nuova proposta per Khedira: la risposta del tedesco