Calciomercato Juventus, Khedira fuori dai piani dei bianconeri: arrivano nuove offerte per il centrocampista tedesco

Negli ultimi giorni di mercato, Paratici, in casa Juventus, ha risolto diverse situazioni intricate, con alcune cessioni resesi necessarie per andare assalto dell’ultimo colpo, Federico Chiesa. Numerosi gli addii, nel corso della sessione, da parte di giocatori ormai giunti a fine ciclo con la squadra bianconera. Uno dei quali, però, alla fine è rimasto. Si tratta di Sami Khedira, nonostante il tecnico Pirlo gli avesse detto da subito di non essere intenzionato a puntare su di lui in questa stagione. La Juve ha cercato fino all’ultimo di strappare un accordo per la rescissione del contratto, in scadenza il 30 giugno 2021. Ma il tedesco ha rifiutato tutte le proposte di buonuscita, non intendendo rinunciare ai 6 milioni di euro che gli spettano fino alla scadenza dell’accordo. Stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, Khedira è determinato a rimanere a Torino fino alla fine. Infatti, avrebbe rifiutato anche offerte da importanti squadre cinesi, disposte a mettere sul piatto l’ingaggio che gli garantiscono i bianconeri. Il suo rifiuto ha fatto certamente ‘infuriare’ i bianconeri…

