Calciomercato Juventus, per Milik vecchia idea di scambio col Napoli

Boniek, presidente della Federcalcio polacca, ha parlato della situazione che sta vivendo Milik al Napoli. A gennaio potrebbe cambiare tutto

Fuori dalla lista per la Serie A e per quella dell’Europa League, Arek Milik si prepara a vivere questi mesi che ci separano dalla sessione invernale del calciomercato da separato in casa al Napoli. La cessione alla Roma, con Edin Dzeko destinato alla Juventus, non si è concretizzata per diversi motivi, mentre le altre proposte sono state scartate. Il centravanti polacco ha deciso di non rinnovare il contratto con il club di Aurelio De Laurentiis, in scadenza nel giugno 2021, ed essendo fuori dal progetto tecnico-tattico di Gennaro Gattuso è stato messo ai margini. In vista, però, di Euro 2021, il presidente della Federcalcio polacca, Zibì Boniek, ha parlato chiaramente: ” Spero che possa iniziare a giocare magari da gennaio altrimenti ci sono gli Europei e diventa un problema”. Messaggio chiaro recapitato al 26enne calciatore di Tychy.

Accostato con insistenza alla Juventus da diversi mesi, Milik potrebbe tornare nei radar della squadra bianconera a gennaio. Alla corte di Andrea Pirlo è arrivato Alvaro Morata, ma ci si aspettava un altro bomber in grado di far rifiatare lo spagnolo. A sei mesi dalla scadenza del contratto, il polacco è certamente un giocatore appetibile e, a fronte di una richiesta economica diversa da quella formulata nelle scorse settimane, potrebbe tornare di moda. Magari nell’ambito di uno scambio. A Torino, allo stato attuale, ci sono alcuni giocatori che potrebbero lasciare la squadra a gennaio, sempre in ottica Europei. Su tutti, Federico Bernardeschi, già accostato al Napoli nei mesi scorsi. Tra i due, ovviamente, c’è da considerare una valutazione diversa: quella del polacco si aggira sui 15 milioni di euro, mentre quella del mancino di Carrara è sui 25 milioni. Una semplice suggestione, ad oggi, visto che da qui alla prossima sessione di mercato mancano ottanta giorni. Ma la ricerca di continuità, con vista sulle Nazionali, potrebbe far combaciare le varie esigenze. Al momento, però, registriamo solo le parole di Boniek che suonano come un monito per Milik. Gennaio si avvicina, la sua situazione è da monitorare.

