Napoli e Milik separati in casa | Decisione UFFICIALE del club azzurro

Breve focus su Milik, escluso dal Napoli dalla lista valida per Europa League ma anche da quella per il campionato

Il Napoli fa fuori Arkadiusz Milik. Oltre a essere stato escluso dalla lista UEFA valida per l’Europa League, il bomber polacco (in scadenza a giugno) è out anche da quella per la Serie A. Ormai l’attaccante, che ha rifiutato diverse destinazioni (ultima la Fiorentina) dopo essere stato sedotto poi abbandonato dalla Juventus, e il club azzurro vivono da separati in casa.

Ecco la lista Serie A del Napoli

