La Fiorentina spinge per Arkadiusz Milik, ma il polacco non si è ancora convinto nonostante un’ottima offerta. Sempre più probabile la permanenza a Napoli

Con Federico Chiesa sempre più vicino alla Juventus, la Fiorentina lavora al doppio colpo che vuole regalare alla tifoseria per sostituirlo. L’accordo con José Maria Callejon è definito e si concretizzera contestualmente all’addio dell’italiano, ma la dirigenza viola vorrebbe affiancare all’ex madridista anche una prima punta di spessore come Arkadiusz Milik.

L’idea, anticipata da Calciomercato.it, per ora non si è ancora concretizzata, nonostante lo sforzo dei toscani per convincerlo sia stato importante. Al Napoli è stato proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno a 25 milioni di euro, per il polacco, invece, sul tavolo c’è un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione con diversi bonus.

Un trattamento da top-player che, per ora, non ha convinto Milik, i cui dubbi sono relativi anche all’assenza dell’obbligo di riscatto nell’affare, col rischio di trovarsi nella situazione attuale anche tra un anno. L’ex Ajax è in Polonia e i contatti con la Fiorentina delle ultime ore non sono serviti a sbloccare un affare che sembra ormai complicatissimo. L’attaccante, quindi, si avvia verso una permanenza al Napoli da separato in casa, salvo sorprese che, soprattutto in questo inusuale mercato, non vanno mai escluse.

