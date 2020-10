Juventus a caccia di affari a costo zero: la pista Milik si può riaprire, ma il grande obiettivo sarebbe Alaba del Bayern Monaco

Il calciomercato sarà anche concluso, ma gli affari non dormono mai. E ora, con la stagione iniziata, i club devono dedicarsi ai rinnovi o guardare sia ai giocatori che restano in uscita nelle rispettive squadre, sia alle possibili occasioni a costo zero. E proprio a questo sta guardando la Juventus, che studia nuovi colpi da regalare ad Andrea Pirlo.

Secondo ‘Tuttosport’, a stuzzicare particolarmente Fabio Paratici c’è la situazione legata a David Alaba. Il difensore austriaco non ha ancora firmato il rinnovo con il Bayern Monaco e il suo contratto scade attualmente nel 2021. In caso di fumata nera sarà uno dei profili più ambiti sul mercato degli svincolati e la Juventus vuole farsi trovare pronta. Il classe 1992 chiederebbe un ingaggio da top, ma gli sgravi del Decreto Crescita agevolerebbero il club bianconero, rispetto anche ad altri top club come il Manchester City. Paratici potrebbe offrirgli un contratto da 8 milioni di euro a stagione per quattro anni per un totale di 32 milioni. La duttilità dell’austriaco sarebbe poi un altro punto di forza: Alaba potrebbe venire impiegato sia come centrale che come terzino da Pirlo nel proprio scacchiere.

Calciomercato Juventus, può riaprirsi la pista Milik

Oltre alla pista Alaba, per i bianconeri può riaprirsi anche l’affare Milik. Il polacco, accostato a più riprese oltre che alla Juve anche a Roma e Fiorentina, è rimasto al Napoli dove è ormai un separato in casa. L’ex Ajax non è stato inserito neppure nella lista del campionato di Serie A ed è facile pensare che possa fare le valigie a gennaio, specie considerando che c’è un Europeo da giocare in estate. E a gennaio il Napoli cercherà probabilmente una soluzione per venderlo senza perderlo a zero. Se però si dovesse arrivare a giugno, la Juventus sarebbe la favorita nella corsa al polacco.

