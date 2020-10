Calciomercato Juventus, niente clausola | Irrompe il Real Madrid

La Juventus continua a monitorare la situazione di Adama Traore, ma dalla Spagna rivelano che si sarebbe spalancata la strada per il Real

A Torino si guarda sempre al futuro e, nonostante il grande colpo Chiesa arrivato negli ultimi di mercato, i bianconeri sono già al lavoro per migliorare la squadra. La Juventus in quegli ultimi frenetici giorni di calciomercato, come abbiamo riportato, si stava cautelando cercando un accordo con il Wolverhampton per Adama Traore. Nel caso in cui fosse saltato l’arrivo dell’esterno classe ’97 della Fioretina, il club piemontese avrebbe virato con forza sull’attaccante spagnolo. L’idea Traore potrebbe tornare di moda anche in chiave futura: al termine dell’amichevole fra Spagna e Portogallo, anche Cristiano Ronaldo si è soffermato a parlare con l’attaccante dei Wolves. Il rischio per la Juventus è rappresentato dalla concorrenza del Real Madrid.

Calciomercato Juventus, idea Adama Traore | Concorrenza del Real

L’idea della dirigenza bianconera di affondare il colpo su Adama Traore potrebbe scontrarsi contro l’irruenza del Real Madrid. Secondo quanto rivelato da ‘Defensa Central’, nel contratto dell’attaccante spagnolo non sarebbe presente nessuna clausola anti-blancos. Una circostanza che sarebbe potuta sussistere a causa del passato blaugrana di Traore. Il Real, quindi, avrebbe strada libera con il Wolverhampton per arrivare al giocatore che ha appena debuttato con la nazionale iberica: potrebbe essere lui il prossimo regalo di Florentino Perez a Zinedine Zidane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, ‘grane’ Ronaldo-Dybala e sfida all’Inter | Le prossime mosse sul mercato

SONDAGGIO CM.IT | Allegri il più ambito fra gli allenatori liberi

Juventus, la rivelazione di Peeters: “Cristiano Ronaldo non si può toccare”