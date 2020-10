Il mercato ha chiuso i battenti da meno di due giorni, ma dalla Spagna arriva un’indiscrezione clamorosa sulla Juventus

Il botto finale della sessione estiva di calciomercato è stato senza dubbio l’arrivo di Federico Chiesa alla Juventus, ma un altro trasferimento shock è saltato sul filo di lana proprio a causa dell’ex giocatore della Fiorentina. Secondo ‘As’, infatti, nella giornata di domenica la dirigenza bianconera aveva praticamente chiuso per la principale alternativa al ventiduenne di Genova, cautelandosi nel caso in cui la trattativa con i Viola fosse tramontata proprio ai dettagli finali.

Calciomercato Juventus, era fatta per Traore

Secondo il quotidiano iberico, infatti, il club torinese si era cautelato con Adama Traore che è stato dunque vicinissimo a diventare un giocatore bianconero. Stando alle informazioni in possesso dei nostri colleghi spagnoli, non è affatto escluso che ciò possa avvenire la prossima stagione, anzi. Le parti in causa si sarebbero già date appuntamento ai prossimi mesi per riaprire il discorso.

