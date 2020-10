Adrien Rabiot non convince e potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Attenzione alla pista che potrebbe portarlo in Premier da Carlo Ancelotti

La stagione di Adrien Rabiot non è cominciata nel miglior dei modi. Andrea Pirlo gli ha dato fiducia alla Juventus, facendolo giocare titolare sia contro la Sampdoria che con la Roma. Con i giallorossi, però, è arrivata un’espulsione che ha pesato non poco sull’esito finale della partita. Ora la Vecchia Signora a centrocampo dovrebbe ripartire da Arthur e Bentancur, con McKennie come alternativa. Per l’ex Psg l’avventura in bianconero potrebbe complicarsi.

Anche con la Francia, nel frattempo, non brilla. La sua prestazione, di ieri contro il Portogallo, è stata bocciata dai media transalpini, soprattutto da France Football. Andrea Pirlo rifletto sul suo centrocampista ma è chiaro che di fronte ad un’offerta importante il classe 1995 potrebbe lasciare il bianconero già a gennaio.

Rabiot ha mercato soprattutto in Premier League e un’idea potrebbe essere rappresentata dall’Everton. A Carlo Ancelotti non dispiace il giocatore, che allungherebbe la rosa di una squadra che oggi in Inghilterra sta stupendo tutti con le quattro vittorie in quattro gare.

