Calciomercato Juventus, futuro Alaba: parla Salihamidzic

Nodo Alaba in casa Bayern Monaco: il rinnovo non arriva e si parla di accordo con la Juventus. Le parole di Salihamidzic, ds dei bavaresi

Continua a tenere banco in casa Bayern Monaco il futuro di David Alaba. Il difensore austriaco ha il contratto in scadenza nel 2021 e ancora non è arrivata la firma sul rinnovo. Un accordo dunque che ancora non c’è e che può scatenare l’interesse dei top club europei. A ‘Sport.de’ ha parlato Hasan Salihamidzic, ds dei bavaresi, che si è espresso proprio sul mancato rinnovo: “Non daremo a David un ultimatum. Cercheremo certamente di convincerlo e ci auguriamo che la firma, prima o poi, arrivi”. Una firma che fino ad ora però tarda ad arrivare.

Dalla Spagna sottolineano addirittura come il giocatore abbia raggiunto un contratto con la Juventus. I bianconeri sono certamente tra i club più interessati e più vigili su quella che è la situazione dell’austriaco. Con la Juventus anche Manchester City, Barcellona e Real Madrid studiano l’affare. E la ‘Bild’ sottolinea proprio come la prima scelta dell’austriaco porterebbe proprio alla Spagna: sarebbero le due spagnole infatti i club che più sembrano accreditate per arrivare al difensore. Questo almeno quanto riportato dalla Germania. Di certo sarà interessante valutare come la situazione evolverà nelle prossime settimane: non è escluso che a gennaio, senza rinnovo, il Bayern possa decidere di lasciar partire Alaba per evitare di perderlo a zero.

