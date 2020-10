La UEFA ha annullato gli Europei Under 19, assegnando la qualificazione ai prossimi Mondiali Under 20 in base al ranking. C’è anche l’Italia

I Campionati Europei Under 19 sono ufficialmente annullati. È quanto deciso dal Comitato Esecutivo UEFA a causa dell’attuale crisi sanitaria legata al Covid-19 e alle conseguenti difficoltà negli spostamenti in Irlanda del Nord, sede nella quale si sarebbe dovuta disputare la competizione. Attraverso una nota ufficiale, la FIGC ha comunicato che “considerato che l’edizione 2019/20 dei Campionati Europei UEFA Under 19 agiva anche da qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA Under 20 – che si svolgerà nel maggio 2021 – la UEFA ha deciso di assegnare i cinque posti riservati alle squadre europee alle nazionali che, nel turno di qualificazione, occupano le prime cinque posizioni nel ranking UEFA per coefficienti nella stagione 2019/20.

Di conseguenza, Inghilterra, Francia, Italia, Olanda e Portogallo sono le nazionali che rappresenteranno l’Europa nella Coppa del Mondo FIFA Under 20″.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Fiorentina, UFFICIALE: un positivo al Covid-19 | Squadra in isolamento

Coronavirus, Conte: “A inizio dicembre le prime dosi del vaccino”