Fiorentina, UFFICIALE: un positivo al Covid-19 | Squadra in isolamento

La Fiorentina ha annunciato di aver riscontrato un positivo al Covid-19 nel proprio staff: annullata la presentazione di Martinez Quarta

Il ‘Coronavirus’ non dà pace alla Serie A, questa volta è la società toscana ad essere nuovamente colpita. La Fiorentina ha pubblicato un comunicato ufficiale sul proprio sito: “Nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del ‘Covid-19‘ è stato riscontrato un caso di positività: un membro dello staff. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

La ‘Viola’, conseguentemente alla positività riscontrata, ha annullato anche tutti gli impegni mediatici: non ci sarà, quindi, la presentazione di Lucas Martinez Quarta in programma questo pomeriggio. Il gruppo squadra è stato messo in isolamento, in vista della partita di Serie A contro l’Udinese di domenica prossima: fischio d’inizio alle ore 18.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, paradosso Ronaldo: ok col Verona, ma rischia col Barcellona

VIDEO CM.IT – Dinamo Kiev-Juventus 0-2, Dybala riserva di lusso: l’analisi

Calciomercato Fiorentina, Iachini confermato | L’annuncio di Commisso