Calciomercato Fiorentina, Iachini confermato | L’annuncio di Commisso

Commisso conferma Iachini ma avvisa: “I risultati contano, bisogna fare meglio”. Resta l’ombra di Sarri

Beppe Iachini resta sulla panchina della Fiorentina, almeno per le prossime partite. Nell’incontro che si è tenuto con l’allenatore e il direttore sportivo Pradè, il presidente Commisso ha infatti deciso di confermare il tecnico. In ogni caso, rimane l’ombra di Sarri, primo nome della dirigenza se dovessero arrivare nuovi risultati negativi da parte di Iachini. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del mercato e non solo CLICCA QUI!

Il patron viola ha avvisato l’allenatore: “Andiamo avanti con lui, ho letto tante fake news. I risultati sicuramente contano e certamente bisogna fare meglio, ma non c’è stato nessun incontro con Sarri. A Iachini ho detto che non mi è piaciuto quello che ho visto con Spezia e Sampdoria. Lui parlerà con la squadra e lo farò anch’io”.

