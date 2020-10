Seguito dalla Roma e accostato al Paris Saint-Germain, Massimiliano Allegri è pronto a succedere Solskjaer sulla panchina del Manchester United

Il Manchester United iflette sulla posizione di Solskjaer. Il pessimo avvio di stagione ha complicato i piani della dirigenza, alimentando i dubbi sulla posizione dell’allenatore norvegese. I ‘Red Devils’ sono reduci dalla debacle contro il Tottenham e in stagione hanno vinto soltanto una volta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, colloquio con il ds | Candidatura a sorpresa

Ecco perché per l’allenatore saranno decisive – riferisce ‘sportmediaset.it – le prossime due partite: in caso di risultati negativi il cambio diventerebbe ineludibile. Con l’esonero di Solskjaer Pochettino è uno dei candidati a sedersi sulla panchina dei ‘Red Devils’, ma non il solo. Come riferisce il ‘Daily Express’, infatti, Massimiliano Allegri resta in corsa e potrebbe essere proprio lui a guidare lo United nelle prossime stagioni.

L’ex tecnico della Juventus è anche il candidato alla panchina della Roma nel caso in cui Fonseca fosse mandato via.