Calciomercato Roma, colloquio con il ds | Candidatura a sorpresa

La Roma è ancora alla ricerca di un direttore sportivo, giovedì scorso Dan e Ryan Friedkin hanno incontrato Jonas Boldt: ds dell’Amburgo

Terminato il primo mercato sotto la gestione Friedkin, che però non ha ancora potuto mettere il cappello in maniera netta e precisa sulla direzione intrapresa dai giallorossi, la nuova proprietà è alla ricerca del direttore sportivo. Gli americani vogliono una figura importante, che sappia abbinare carisma e innovazione. Per questo motivo, la Roma ha pensato anche ad un profilo come quello di Rangnick: il manager tedesco accostato a lungo al Milan nella scorsa stagione. Al contrario, sembra essere sfumata la candidatura di Paratici, destinato a rimanere alla Juventus.

Come rivelato da ‘Il Tempo’, la nuova proprietà della Roma avrebbe avuto un colloquio con un altro manager tedesco: giovedì scorso a Londra Dan e Ryan Friedkin hanno incontrato Jonas Boldt, il ds dell’Amburgo. Nonostante i soli 38 anni, il tedesco è un manager di grande esperienza che, nel corso della sua militanza al Bayer Leverkusen, ha scoperto un certo Arturo Vidal. Non è da escludere, inoltre, la possibilità che Boldt arrivi insieme ad una figura come quella di Rangnick, che nutre grande stima dell’attuale ds dell’Amburgo. Il meeting londinese fra Boldt e i Friedkin è durato all’incirca tre ore e potrebbe aver prodotto il prossimo direttore sportivo giallorosso.

