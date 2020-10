Calciomercato Roma, opportunità a gennaio: colpo dall’Arsenal

La Roma pensa già al mercato di gennaio mettendo nel mirino il terzino Kolasinac, in forza all’Arsenal

La Roma continua con la ristrutturazione interna. E il mercato svolge ancora una volta il ruolo del protagonista, presentando ai giallorossi una opportunità in vista della sessione invernale: Sead Kolasinac.

Il terzino sinistro, in forza all’Arsenal, interessa ai giallorossi che sono alla ricerca per giocatori esperti nel ruolo. E l’operazione potrebbe decollare in qualcosa di concreto, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, anche perché sulla fascia sinistra c’è il solo Spinazzola a disposizione di Fonseca, fra l’altro incline agli infortuni, oltre al giovanissimo Calafiori.

Per il classe 2002 la Roma ha respinto anche l’assalto della Fiorentina, che ai giallorossi ha proposto 8 milioni per accaparrarsi il talento, segnale forte che dimostra quanto la società creda nel 18enne che rimane comunque in attesa di un rinnovo di contratto.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, incontro Friedkin-Zaniolo: i dettagli

Calciomercato Roma, Veretout rinnova il contratto | I dettagli