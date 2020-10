Calciomercato Roma, incontro Friedkin-Zaniolo: i dettagli

Il nuovo presidente della Roma Dan Friedkin ha voluto incontrare Nicolò Zaniolo, attualmente infortunato: i dettagli del vertice

Nicolò Zaniolo è una colonna del progetto Roma targato Friedkin. Attualmente infortunato, il 22enne centrocampista ex Inter, ha avuto un colloquio con il presidente Dan Friedkin prima del fischio d’inizio della sfida di campionato con la Juventus. Un vertice durante il quale – riferisce ‘Rete Sport’ – al calciatore è stata ribadita assoluta fiducia e di essere al centro del progetto giallorosso. Una stima che Zaniolo ha ovviamente apprezzato e che gli garantirà un superlus di motivazioni in vista del lungo recupero che lo attende.

Il numero 22 capitolino è al secondo grave infortunio dopo quello dello scorso anno. Un secondo ko accusato in Nazionale e che lo terrà lontano dai campi di gioco probabilmente fino a primavera inoltrata.

Questo però non ha impedito ai nuovi patron della Roma di confermare la piena fiducia in Zaniolo. Il calciatore è da tempo accostato alla Juventus, come confermato di recente anche dall’agente Vigorelli. Ora per lui potrebbe arrivare il rinnovo con i gialloossi.