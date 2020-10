La Roma prova a blindare Nicolò Zaniolo, alle prese con la riabilitazione dall’ennesimo infortunio al ginocchio

La Roma, la Nazionale e tutti i tifosi aspettano con ansia il ritorno di Nicolò Zaniolo. L’infortunio di settembre contro l’Olanda è stato un vero e proprio macigno per il talento classe ’99, che ora punta l’Europeo del 2021. Nonostante questo, le voci di calciomercato restano d’attualità per l’ex Inter, con il Tottenham che nelle scorse settimane avrebbe fatto anche un tentativo. Da sempre su Zaniolo c’è anche il mirino della Juventus, come ha confermato proprio stamane dall’agente, ma i costi dell’operazione oltre al cambio di proprietà giallorosso hanno lasciato in stand-by ogni tipo di assalto.

Calciomercato Juventus, si avvicina il rinnovo con la Roma di Zaniolo

Ora Nicolò sarebbe vicino al rinnovo con la Roma. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il giovane talento di Massa è in procinto di firmare il prolungamento di contratto fino al 2025. Per Zaniolo è pronto anche un adeguamento dell’ingaggio, che passerebbe dai 2,2 milioni attuali (bonus compresi) a circa 3 milioni più bonus. Un accordo che – in piena riabilitazione – darebbe senza dubbio fiducia al giocatore e lo legherebbe ancor più ai colori giallorossi. E la Juventus resta alla finestra, in attesa di tempi migliori per sferrare un’offensiva importante.